K2, dispersi tre alpinisti membri della spedizione con l'altoatesina Lunger

Risultano ancora dispersi tre alpinisti che tentatavano l'ascensione invernale sul K2. Nel tentativo era impegnata anche l'altoatesina Tamara Lunger che circa due settimane fa è riuscita a scendere fino al campo base avanzato mettendosi in salvo.

I tre alpinisti dispersi sono l’islandese John Snorri, il pakistano Ali Sadpara e il cileno Juan Pablo Mohr.

Lo riferisce via social Chang Dawa Sherpa che si trova al campo base: «Da più di 30 ore non abbiamo loro notizie e i loro localizzatori Gps sono spenti».

Nelle prossime ore è prevista una ricognizione in elicottero da parte dell’esercito pachistano.

Un'altro momento dramamtico per la cordata di cui faceva parte l'alpinista sudtirolese che in queste ore dovrebbe proseguire il percorso per abbassarsi di quota dal campo base e quindi rientrare.

A metà gennaio era morto l’alpinista spagnolo Sergio Mingote Moreno, che a sua volta faceva parte della spedizione con Tamara Lunger. Un duro colpo per la forte alpinista italiana, che ha visto morire il compagno di cordata ed ha partecipato personalmente alle operazioni di recupero della salma insieme ai nepalesi.

Mingote Moreno è morto per le ferite riportate precipitando in un crepaccio durante il ritorno dal Campo 1 al Campo Base della seconda vetta del mondo, conquistata venti giorni fa nella prima invernale da un team di sherpa nepalesi (con l’ausilio di bombole di ossigeno e corde fisse).

Ieri ha perso la vita anche il bulgaro Atanas Skatov, che è precipitato durante la discesa verso il campo base a causa della rottura di una corda di sicurezza.

L'impresa è costata la vita, in circostanze analoghe, anche allo scalatore russo-americano Alex Goldfarb.

Le indiscrezioni sulla spedizione himalayana parlavano nei mesi scorsi di un possibile tentativo invernale di sfidare il K2 “senza ossigeno”.

Ieri sera, prima dell'allarme sulla scomparsa dei tre alpinisti, si era diffusa la notizia del loro arrivo in vetta, poi però se ne sono purtroppo perse le tracce. La speranza è che si tratti di un problema di comunicazione e che nelle prossime ore si riprendano i contatti.

Il K2, conquistato per la prima volta nel 1954 dalla spedizione italiana di Achille Compagnoni e Lino Lacedelli, è stato fino a poche settimane fa l'unico degli ottomila non scalato in inverno. Con i suoi 8.611 metri è la seconda vetta più alta del mondo.