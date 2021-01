Un fantastico video di un raro "snow devil", un vortice di neve, ci arriva dal monte Sole in val di Rabbi, ripreso sabato da Nicola Marchio, giovane alpinista (classe 1998) di Coredo. Gli snow devil sono un fenomeno raro, frutto di un mix di condizioni. Il vortice nasce infatti spesso in orizzontale, sottovento ai crinali, grazie a differenze nella velocità del flusso d'aria. Il vortice può poi "raddrizzarsi" e diventare verticale per effetto del sole, che favorisce i cosiddetti moti convettivi dell'aria verso l'alto, oppure per un meccanismo simile dovuto alla differenza di temperatura con la quota. In altri casi invece i diavoletti sono frutto semplicemente delle turbolenze o della convergenza del vento. I diavoletti di neve vengono chiamati anche "snownado" e hanno un omologo "caldo" nei deserti, che si chiama diavoletto di polvere (dust devil in inglese): vedere vortici così definiti e persistenti sui nostri monti è comunque abbastanza raro.