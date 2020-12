Petizione al Consiglio provinciale: "fermate il cambio di destinazione, salvate malga Lagorai"

Una petizione contro il cambio di destinazione d’uso di Malga Lagorai è stata presentata questa mattina a palazzo Trentini da Tiziana Vanzo e Daniela Tomasi al presidente del Consiglio provinciale di Trento, Walter Kaswalder. Nel testo, sottoscritto da 160 cittadini, si chiede che il Consiglio si faccia parte attiva a tutela del compendio di Malga Lagorai nel comune di Tesero.

Questo perché - è stato sottolineato - «la Magnifica comunità di Fiemme, proprietaria della struttura, prevede la trasformazione della malga in un ristorante o in un bivacco custodito. Un termine, hanno detto Vanzo e Tomasi, che non si riscontra nel linguaggio edilizio e urbanistico. Il timore espresso nel documento è che «il cambio di destinazione di questa struttura possa creare «le condizioni per una forte antropizzazione della val Lagorai che, fino a oggi, è rimasta al margine del turismo di massa e un “isola” per chi vuole vivere e non consumare la montagna».

Il presidente Kaswalder ha ricordato che la petizione verrà affrontata in ufficio di presidenza e poi assegnata alla terza commissione che si occupa di tutela ambientale.

