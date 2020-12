Si è tenuta venerdì scorso, in videoconferenza, l'assemblea annuale gli albergatori della valle di Fiemme, alla vigilia di una stagione invernale sicuramente problematica e con molti interrogativi.

Ne ha parlato nella sua relazione il presidente Diego Zorzi , ricordando quanto successo alla fine della scorsa stagione invernale conclusa in anticipo, e durante l'estate, andata meglio dei previsto, anche se non del tutto soddisfacente, mentre ora si guarda all'inverno con tutte le incognite che si conoscono.

«Tuttavia - ha detto Zorzi - non dobbiamo abbatterci, ma prendere la situazione di petto e andare avanti. Ci aspettano settimane difficili, ma questo è il tempo di investire nella progettazione di un turismo rivolto al futuro. Stiamo vivendo - ha puntualizzato - grandi momenti di cambiamento, a partire da quelli climatici e dal tipo di clientela. Lo sci resterà il nostro punto di riferimento ma da qui dobbiamo iniziare ad intraprendere anche un nuovo tipo di turismo, diversificando i servizi, andando alla ricerca del cliente adatto a noi, imparando a comunicare in modo diverso e continuando a formarci, punto fondamentale per il nostro arricchimento».

Il presidente ha poi richiamato i recenti cambiamenti al vertice dell'Apt, dicendosi «orgoglioso che, per la prima volta, ci sia alla guida, come presidente, una persona (Paolo Gilmozzi, ndr) che è diretta espressione della nostra associazione e che abbiamo voluto fortemente. Grazie alla collaborazione con tutti i consorziati dell'Apt, dai Comuni fino ai soci privati, ci siamo fatti trovare pronti alle sfide del futuro, a partire dall'emergenza Covid, alla legge provinciale sul turismo, alle Olimpiadi del 2026».

Ribadendo come «la nostra associazione vuole creare una rete sempre più forte fra tutti i comparti economici della valle, con la regia dell'Apt, anche in vista dell'appuntamento con le Olimpiadi che devono essere il nostro punto di partenza e non d'arrivo».

Zorzi ha richiamato la necessità, in questo momento difficile, di poter contare sul sostegno della Provincia e di avere «protocolli celeri e certi dai nostri governanti», oltre a poter contare «su finanziamenti a lungo termine e a bassi costi per uscire dalla crisi e su norme congrue e sicure per l'aiuto ai collaboratori, a casa che aspettano l'evolversi della situazione».

Per ribadire infine come «le normative anche a livello nazionale non ci consentano di dare un vero sostentamento a tutti noi e devono essere chiare, non cambiare oggi mese. E comunque - ha concluso - restiamo ottimisti e vediamo di lavorare insieme, in vista di tempi migliori».

Nel successivo dibattito, sono intervenuti il presidente dell'Asat provinciale Giovanni Battaiola («il modello dello sci ha portato benessere e non bastano ciaspole, sci di fondo e cavalli; stiamo lavorando per chiedere mutui ventennali, ristori che affianchino quelli statali, un sistema di sostegno ai collaboratori che sono a casa senza lavoro, iniziative per attenuare il peso fiscale, la cancellazione dell'Imis e della Tari, guardando alle sfide del dopo Covid»), il direttore Roberto Pallanch («importante evitare la perdita patrimoniale delle aziende alberghiere e garantire interventi a favore dei dipendenti»), il presidente ed il direttore dell'Apt di Fiemme Paolo Gilmozzi e Giancarlo Cescatti , con un appello al coinvolgimento di tutti gli attori economici per lavorare in modo forte e coeso.

All'incontro hanno partecipato anche Riccardo Turri , titolare della ditta Starpool, accompagnato da Francesca Eccel , per parlare del valore dei centri benessere negli alberghi, da vivere in sicurezza e relax.