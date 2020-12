Sarà la cooperativa sociale Il Gabbiano ad eseguire il rinnovo dell'intera cartellonistica, con nuovi pannelli, punti di osservazioni e bacheche, nei percorsi naturalistici e tematici previsti nei comuni di Frassilongo, Fierozzo e sulle pendici della Panarotta.

La centrale unica d'appalti del comune di Pergine ha affidato alla cooperativa «Il Gabbiano» di Ravina (che impegna lavoratori socialmente fragili) il significativo intervento dal costo complessivo di 125 mila euro (la cooperativa ha offerto un ribasso del 10,05% ed eseguirà i lavori per 112.684 euro, più 3 mila euro per la sicurezza).

Nei mesi scorsi il comune di Frassilongo (ente capofila) ha ottenuto uno specifico contributo dal Gal Tentino Orientale attraverso il Progetto Leader sia per la riqualificazione dei percorsi turistici con rifacimento ed integrazione della segnaletica e dei pannelli (circa 49 mila euro), sia per il recupero e riqualificazione percorsi tematici di montagna (circa 98 mila euro).

Secondo il progetto, redatto dal dottore forestale Andrea Bonincontro di Pergine si prevede di creare otto nuovi percorsi tematici ad anello utilizzando strade forestali e sentieri già esistenti, e su alcuni tratti si intende realizzare un «Nordic Walking Park» certificato dalla Scuola italiana di nordic walking.

Percorsi che interesseranno le località Kamauvrunt, Van Spitz, e Tingherla a Frassilongo, ma anche il vicino territorio di Fierozzo (Prati Imperiali, Valcava e vecchia segheria Rindl) e la malga Montagna Granda sulla Panarotta nel comune di Pergine, il tutto per implementare l'offerta turistica locale e valorizzare i luoghi con la realizzazione di percorsi tematici con attrazioni e sostenendo l'attività ricettiva e artigianale locale. Ad ogni percorso verrà assegnato un particolare tematismo proposto lungo il tracciato con delle installazioni artigianali che richiameranno il tema assegnato (come la via del legno, degli animali, dei pastori, della miniera, degli artisti, dei baiti, della lana e la via panoramica).

Ogni tragitto sarà segnalato con una cartina tematica dettagliata in alluminio, che illustrerà partenza, arrivo, flora e fauna locale e le caratteristiche del percorso (percorribile a piedi, con passeggino o in sedia a rotelle), oltre a dei segnavia in larice e altri manufatti in pietra locale che indicheranno la via. I lavori di installazione sono previsti nel corso del 2021.