L'annuncio non è ancora abbastanza chiaro: Tamara Lunger tenterà o meno il K2 in invernale, aggregandosi alla spedizione himalayana di Sergi Mingote? L'assalto al K2 è una sfida epoca: si tratta dell'ultimo Ottomila a non essere stato scalato nella stagione fredda.

Sicuramente a tentare l'avventura sarà il team di Seven Summit Treks. Ora l’Agenzia nepalese (che ci aveva provato anche lo scorso anno) rende noto l’attuale formazione del team. E nella scaletta, come si evince da post dell’Agenzia nepalese, figura anche un’italiana. Tamara Lunger. Ovviamente manca la conferma dell’alpinista altoatesina. Che però ha postato un lungo messaggio su Facebook.

« Sono ancora al buio e con impegno, fatica e dedizione sto costruendo il mio sogno. Stanno girando delle notizie su di me e sui miei progetti futuri e questo mi dispiace e rattrista. Ormai voi lo sapete, quando prendo una decisione, quando ne sono certa, e mi incammino per realizzare il mio nuovo sogno, voi siete i primi a saperlo perchè sono io a comunicarlo, e lo condivido prima di tutto con voi, in questo mio spazio. Vi prometto che anche questa volta sarà così».

Non è chiaro quindi se la Lunger abbia già deciso, o se sia infastidita dalle fughe di notizie. Ma sarebbe una sfida davvero mondiale.

La foto pubblicata da Tamara Lunger su Facebook