Sono ancora moltissime le famiglie che in Trentino affrontano i rigori dell’inverno contando sulle stufe a legna per riscaldare le proprie abitazioni. Ma i problemi connessi a stufe e caminetti non vanno sottovalutati. A cominciare dal rischio incendi per finire con quello della produzione in eccesso di monossido di carbonio, potenzialmente letale, legata alla cattiva combustione della legna.

Rischi concreti che però si possono scongiurare seguendo alcune semplici regole. Alcune possono apparire scontate, come ad esempio l’utilizzo di impianti a norma e certificati da professionisti del settore, o la manutenzione e la pulizia regolare dei camini, garantita dagli spazzacamini professionisti. Ma che dire del modo di accendere la stufa? In quanti possono dire di farlo in modo corretto?

E il modo corretto ce lo spiega Manfred Baumgartner, spazzacamino: il fuoco va acceso sempre da sopra e mai da sotto: il confronto in diretta tra i due tipi di combustione è illuminante. Una buona combustione è peraltro che il modo migliore per prevenire i rischi da monossido di carbonio: sono molti, ogni anno, gli interventi per questo tipo di emergenze che vengono richiesti ai vigili del fuoco, come conferma Christoph Oberhollenzer, direttore dell’Unione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari dell’Alto Adige.