Vi è mai capitato di dover chiamare i soccorsi? Magari durante una escursione in montagna? Non sono momenti facili, tutt’altro. È facile farsi prendere dal panico, perdere lucidità, proprio in un momento in cui anche ogni secondo potrebbe essere prezioso. Ecco perché sapere esattamente comportarsi in quei casi di emergenza può fare la differenza. Soprattutto è fondamentale sapere esattamente dove ci si trova, per poter indirizzare i soccorsi nel modo più preciso possibile. In città è facile, ma in montagna, o in mare aperto, senza punti di riferimento certi, tutto può diventare molto più complicato. Per questo i vigili del fuoco hanno girato questa clip, per dare indicazioni semplici e chiare sui come comportarsi.