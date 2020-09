Non saranno i nove brisotti del nostro lettore della Val dei Mocheni (9 funghi nella stessa "zocca"), ma anche queste sei magnifiche brise fra l'altro molto grandi, sono uno spettacolo.

Un bel bottino per il nostro lettore Michele di Pergine. La zona? Diciamo Panarotta, diciamo Vetriolo.... poi come si sa il posto giusto non va rivelato, è un segreto personale da custodire.