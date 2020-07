Il Brenta ritrova le Bocchette alte: da quest’oggi la via attrezzata è nuovamente percorribile, dopo un mese e mezzo di chiusura.

Il tratto compreso tra la Bocchetta bassa dei Massodi (al termine della via Oliva Detassis) e la Bocca del Tuckett dello storico, amatissimo tracciato era stato chiuso lo scorso 15 giugno per permettere i lavori di messa in sicurezza, con il rinnovamento delle attrezzature: chiodi, cordini, scale per cui la Sat ha stanziato circa 90mila euro.

L’intervento, che ha interessato circa due chilometri di percorso avrebbe dovuto concludersi in un mese ma le condizioni meteo non sempre favorevoli hanno portato al prolungamento della durata dei lavori.

Che hanno di fatto chiuso un percorso di rinnovamento e messa in sicurezza delle vie attrezzate del gruppo del Brenta che la Sat aveva iniziato addirittura nel 2006, con i rilievi. Negli anni sono stati sistemati dapprima il sentiero Orsi - che collega la Bocca di Tuckett ed il rifugio Pedrotti correndo sul versante est del Brenta, sotto le Bocchette vere e proporie - poi la ferrata Benini (tra il Grosté e la Bocca di Tuckett), il sentiero Dellagiacoma (tra il vallone del Tuckett e cima Sella), la ferrata Sosat (le Bocchette basse, tra il Tuckett e il Brentei) e ancora il sentiero Costanzi (tra i rifugi Graffer e Peller), il sentiero Martinazzi (dal Brentei verso la vedretta dei Camosci), la via dell’Ideale (dal XII apostoli all’Agostini per la Bocca d’Ambiez), le ferrate Castiglioni (che unisce sempre i due rifugi, ma passando sotto cima d’Agola) e Brentari, dal Pedrotti all’Agostini. Due anni fa era stata la volta del tratto delle Bocchette alte comprese tra la Bocchetta bassa dei Massodi e Bocca degli Armi, l’anno scorso era toccato alle Bocchette centrali - tra la Bocca degli Armi e il rifugio Pedrotti - e alla ferrata Oliva Detassis.

Ora tutti gli amanti delle vie in grado di regalare panorami ed emozioni tra le più intense di tutte le Alpi, hanno a disposizione una rete di percorsi da poter affrontare in piena sicurezza.