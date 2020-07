Negli uffici del Parco Adamello Brenta è partito ormai il conto alla rovescia: dopodomani, sabato 4 luglio, entrerà in vigore il nuovo piano per la mobilità 2020.

Una vera e propria scommessa: dopo 17 anni sarà la prima estate senza navette. Complice l’emergenza Covid 19 il trasporto “di massa” è stato giudicato insostenibile e nelle aree di sosta di Vallesinella, Tovel, Val Genova torneranno, in maniera più massiccia rispetto al passato, le auto.

Per questo si è puntato sulla digitalizzazione del servizio: gli utenti, per assicurarsi il loro posto in aree dalla capienza limitata, dovranno prenotare il loro parcheggio, tramite sito o app. La scelta del “proprio” posto auto o moto potrà essere fatta a partire da oggi sul sito del parco e da domani scaricando la app. Le Incognite non mancano: per questo si guarda alla data del 4 luglio e alle giornate successive con un misto di curiosità e trepidazione.

«È una grande novità - spiega il direttore Cristiano Trotter - alla quale senza dubbio abbiamo dovuto affidarci per forza, visti i problemi che organizzare le navette avrebbe comportato con la minaccia del contagio. Ma nella quale, comunque, crediamo fortemente. In se per l’utenza assicurarsi un posto auto sarà semplice, si tratta semplicemente di adattarsi a qualcosa di nuovo rispetto al passato».

Orari e tariffe varieranno da un’area di sosta all’altra. Per quel che riguarda Tovel i suoi cinque parcheggi i prezzi varieranno in base alla distanza dal lago. Più si vorrà arrivare vicini più ovviamente si dovrà pagare, con tariffe che andranno da 6 a 10 euro (5 per le moto). Il servizio sarà attivo dalle 7.30 alle 19. Per la Val Genova si pagheranno 6 euro per la bassa valle e 8 per la media e la alta (moto 5 ovunque) con orari dalle 8 alle 17.30. Attenzione: in alta valle, da Ponte Maria fino a Malga Bedole il traffico sarà regolato da un senso unico alternato dalle ore 9.45 alle ore 17 e al riempimento dei parcheggi la strada potrà essere temporaneamente chiusa oltre Ponte Maria.

In Vallesinella la tariffa sarà di 8 euro, invariata rispetto all’anno scorso (sempre 5 le moto) con 3 euro per ogni giorno di sosta aggiuntivo, dato che il parcheggio che si raggiunge da Palu di madonna di campiglio è utilizzato come base per escursioni in quota in Brenta anche di più giorni. L’area sarà presidiata dalle 6.30 alle 18.30 e la strada sarà chiusa al traffico tra le 10 e le 16 (sarà permesso solo lasciare il parcheggio) per agevolare pedoni e ciclisti.

La tariffa per il parcheggio della Val di fumo, come sempre raggiungibile da mezzi privati sarà di 6 euro e 5 per le moto. Tutti i parcheggi saranno comunque aperti e raggiungibili anche prima dell’orario di avvio del presidio. Questo per agevolare escursionisti desiderosi di iniziare di buon mattino il proprio percorso, soprattutto nei casi di Vallesinella e Val di Genova.

Tutti, anche i più mattinieri, dovranno comunque prenotare (in quel caso selezionando come fascia oraria di arrivo la prima disponibile): per il pagamento, troveranno sul parabrezza una nota di cortesia con un invito a raggiungere la cassa, tranne nel caso di Vallesinella dove sarà installato un parcometro e si pagherà poi in base ai dati della prenotazione.

Chi non avesse voluto o potuto prenotare potrà comunque accedere ai parcheggi ma potendo contare unicamente sulle “rimanenze” di stalli a disposizione. Si dovrà mettere in conto, insomma, la possibilità di dover restare senza posti, soprattutto nei fine settimana. Alle aree parcheggio potranno accedere anche camper e van passeggeri, con tariffe dedicate. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del parco all’indirizzo https://www.pnab.it/il-parco/vivere-il-parco/come-muoversi/