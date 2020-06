Una tragedia scuote il mondo dell’arrampicata sportiva. Ieri, domenica 14 giugno 2020, è morta la sedicenne Luce Douady, promessa francese dell’arrampicata. È precipitata per circa 150 metri, cadendo da un tratto esposto che porta alla falesia di Saint Pancrasse - Luisset, vicino a Grenoble.



Originaria di Chambéry, nel 2019 Luce aveva conquistato il titolo di campionessa mondiale boulder nella categoria Youth A, svoltisi ad Arco. Nel suo debutto in Coppa del Mondo Boulder senior, a Vail, si era classificata al quinto posto e successivamente aveva vinto la medaglia di bronzo al Campionato Europeo di Arrampicata Lead a Edimburgo.

Poche settimane fa aveva salito il suo primo 8b+ in falesia.



Avrebbe compiuto 17 anni il prossimo novembre.