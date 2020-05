Alle ore 19 di sarà disponibile, per tutti gli iscritti al canale YouTube del grande alpinista Hervé Barmasse, il primo dei tre episodi del film Non così lontano, che racconta la trilogia del 2011 che lo ha visto protagonista con tre vie nuove, in meno di sette mesi, su Monte Bianco, Monte Rosa e Cervino.



"Dopo tanto viaggiare nel 2011 avevo capito che il valore dell'esperienza non dipende dalla montagna, ma dagli occhi dell'alpinista".



Nel primo episodio scaleremo con Hervé e i fratelli Pou (Eneko e Iker) il pilastro di sinistra del Brouillard, nel secondo episodio la parete sud est della Punta Gnifetti con suo padre Marco; per ultimo invece, l'appuntamento è con il Cervino in solitaria.



La trilogia di Hervé è stata un omaggio alla grande montagna e allo spirito inesauribile dell'alpinismo classico, lo stesso che fece scrivere a Mummery: "Il vero alpinista è l'uomo che tenta nuove ascensioni, non importa se vi riesca o no; egli ricava il suo piacere dalla fantasia e dal gioco della lotta".

