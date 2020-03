«Un’alba e un tramonto così, ve li sognate».



Lo credo.



«È il nostro quarantunesimo anno al Mandrone...».



Ammàppete!



«...eppure scopriamo sempre qualcosa di diverso. La luce del sole sulle cime: uno spettacolo».



E l’ombra del virus, Carlo?



«Ci sembra lontana».



Qui, a valle, copre tutto.



«Non si sa cosa dire».



Carlo Gallazzini ha 74 anni e la voce di un uomo di montagna: senza picchi e senza strappi. La parlata ha una cadenza regolare, come il passo e il respiro. Carlo è al rifugio Mandrone, sull’Adamello: lo ha gestito fino a tre anni fa, e da tre anni lo gestisce suo figlio Davide. Ma c’è Carlo, lassù, ora, di vedetta.



Il virus è un’ombra che toglie il respiro.



«Speriamo si risolva in fretta ma temo ne risentiremo anche in estate. Dal punto di vista turistico, intendo».



Temo abbia ragione.



«Ripeto: spero di sbagliare ma la vedo un po’ triste».



Carlo, cosa ci fa lassù?



«Siamo arrivati il 28 febbraio perché avevamo una sessantina di prenotazioni poi è successo quel che è successo e non è venuto più nessuno».



Chi c’è con lei?



«Mia moglie Flavia».



E basta?



«E basta».



È un’altra luna di miele, praticamente.



«Ci vorrebbe qualche anno in meno».



Però avete i tramonti e le albe.



«Vero».



Visto che non verrà nessuno, scenderete presto.



«Ormai siamo qui».



Non scendete?



«Rimarremo fino a quando si sblocca la situazione del virus».



Ma durerà un sacco.



«Se va avanti così, tutto aprile».



Magari di più.



«Appunto. E cosa potremmo fare a Villa Rendena tutto ‘sto tempo: stare chiusi in casa?, come i nostri figli? Meglio qui. Almeno siamo più tranquilli, possiamo fare qualche passeggiata perché non c’è nessun altro, e dunque nessuno che ci controlli. Teniamo caldo il rifugio e stiamo attenti che l’acqua nelle tubature non geli».



Non fa freddo?



«Neanche tanto. La mattina siamo sui 4 o 5 gradi ma nelle ore centrali, se non c’è vento e c’è il sole, fa caldo. L’altro giorno il termometro in terrazza segnava 36 gradi».



Perché era cotto dal sole!



«Comunque pranziamo in terrazza».



Magari in maniche corte.



«Certo».



A 2.500 metri d’altezza.



«Esatto».



E poi cosa fate?



«Stamattina (ieri, ndr) abbiamo messo gli sci e siamo scesi fino ai laghetti».



Gli sci da sci alpinismo.



«Ovvio».



Sua moglie quanti anni ha: posso chiederlo?



«Settanta. Ma siamo giovani di spirito».



Fantastico.



«Per arrivare ai laghetti ci vuole un’oretta».



Quanta neve c’è?



«Quasi due metri. In alcuni punti di più. Ed è una neve stupenda: senza il Coronavirus sarebbe stato un anno fantastico. Uno degli anni belli. Avremmo tenuto aperto il Mandrone a marzo e aprile per gli scialpinisti, come al solito, e sarebbero venuti in tanti».



Quella sessantina di prenotazioni erano scialpinisti?



«Eh già. E ce n’erano moltissime anche per la primavera: francesi, tedeschi...».



Tutte cancellate?



«Tutte. Hanno cominciato a disdire il 28 febbraio e non è più finita».



Albe, tramonti, pranzi in terrazza, sciate. Ma anche tanti sacrifici.



«Quando una cosa la fai volentieri, i sacrifici scompaiono».



Da quanto, Carlo?



«Prima, 3 anni al rifugio Carè Alto, poi 41 al Mandrone».



Una vita.



«Sempre qui, sull’Adamello, e sempre a 2.500 metri, più o meno. Con un panorama stupendo».