La neve è arrivata in anticipo e la stagione invernale apre già a metà novembre: questa volta non solo con l’ausilio degli impianti di neve artificiale, ma con quello che ha portato madre natura, garantendo oltre alla lingua di neve dove sfrecciare con sci o snowboard ai piedi anche la bellezza di essere circondati da vette e boschi imbiancati.

Per la gioia degli sciatori e del mondo del turismo invernale già a partire da questo fine settimana si potranno tirare fuori sci, tavole e scarponi. Funivie Campiglio ha infatti ufficializzato il programma delle aperture della Skiarea: si parte con la zona Grosté già nei fine settimana 16-17 -24 novembre, mentre l’intera area di Madonna di Campiglio sarà fruibile a partire dal 30 novembre. Lo scorso anno la Perla delle Dolomiti aveva aperto a fine ma soprattutto grazie alla neve artificiale: una breve nevicata alla vigilia aveva regalato una spolverata di bianco anche fuoripista ma quest’anno il paesaggio è già da favola grazie alle precipitazioni dei giorni scorsi che hanno portato circa 30 centimetri anche in paese.

Da giovedì 5 si potrà sciare anche nelle aree di Folgarida-Marilleva e di Pinzolo, a completare il parco piste a disposizione fra Val Rendena e Val di Sole. Sempre il 5 dicembre, in tempo per l’Immacolata, aprono anche gli impianti della Val di Fassa e della Val di Fiemme (che lo scorso anno avevano aperto il giorno dopo).

In Paganella non c’è ancora una data ufficiale di apertura ma, previsioni alla mano, si punta ad attivare gli impianti già da fine mese. Per gli impianti di Folgaria e Lavarone si è programmata l’apertura il 30 novembre, anche se nei prossimi giorni, se le temperature scenderanno permettendo l’innevamento artificiale o dovesse nevicare, non si esclude di anticipare di una settimana e aprire già a partire dal fine settimana del 24 e 25. Sul Monte Bondone, la cima del capoluogo già abbondantemente innevata, l’avvio della stagione è previsto per il 30 novembre.

La stagione sciistica del comprensorio Val di Fiemme-Obereggen è al via. È stata infatti annunciata l’apertura per 30 novembre.

Una delle novità della stagione invernale 2019-20 è il nuovo impianto di risalita a Obereggen.

I prezzi di skipass giornalieri e abbonamenti sono in linea con quelli degli anni scorsi: a Madonna di Campiglio sono aumentati per alcuni pacchetti di una percentuale variabile fra il 2 e il 3 per cento - «in linea con Istat» spiegano dagli uffici delle funivie -, in val di Fassa in linea generale c’è stato un aumento di circa 1 euro, spiega l’Apt locale.

Le proposte degli impianti funiviari trentini sono estremamente variegate e negli anni si sono creati pacchetti che cercano di rispondere ad ogni esigenza, dalla famiglia con bambini agli sciatori “forti” che passano quasi ogni fine settimana sulle vette innevate, a chi vuole chilometri di piste a disposizione per non ripetere mai la stessa discesa e chi ha poche ore a disposizione e preferisce acquistare solo poche ore di ingresso.

Orientarsi e trovare il pacchetto giusto per sé richiede calcolatrice e studio condotto dal motore di ricerca Holidu ha registrato che le località più esclusive d’Italia sono Madonna di Campiglio, Val Gardena e Cortina d’Ampezzo, mentre Austria, Svizzera e Italia sono le più care d’Europa, con la Francia che sarebbe invece la scelta più economica.

Appuntamento interessante che accomuna tutto il territorio provinciale e sciatori di ogni livello di abilità è quello del 14 dicembre, quando i maestri delle scuole di sci del Trentino saranno a disposizione per lezioni collettive gratuite di 2 ore al mattino a bambini (dai 4 anni) e adulti nelle discipline di sci, fondo e snowboard.

I gruppi saranno formati da un massimo di 10 persone, raggruppate in base al livello di partenza, e per tutti i partecipanti skipass e noleggio attrezzatura saranno gratuiti almeno per la durata della lezione.

IN VAL SENALES GIÀ SI SCIA

Sui ghiacciai si scia già. In a Val Senales gli sciatori sono già sulle piste dal 14 settembre scorso. Qui si scia fino a . Sul ghiacciaio della Presena si è partiti, invece, il primo novembre. Ma ci sono possibilità anche varcando i confini. Sölden, nel Tirolo austriaco, è un’altra meta gettonata delle Alpi Centrali per lo sci. Dal terzo week-end si scia anche sui ghiacciai dell’Engadina, in Svizzera, e a Livigno.