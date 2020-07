Un foulard d'autore omaggio agli eroi del Covid-19

Un 'Foulard d'Autore' come omaggio agli operatori sanitari impegnati nella lotta alla Covid-19. Si tratta della creazione di Regina Schrecker, che potra' essere acquistata sul web. Per ogni "Foulard d'Autore" acquistato, sul sito www.donailfoulardautore.it , per essere donato agli operatori sanitari vissuti per mesi in trincea , un altro foulard verra' inviato come omaggio , al donatore per la sua generosita'.

La stilista ha ideato il foulard ispirandosi al risveglio della natura e all'operosità delle sue creature. L'esaltazione dei colori della primavera, si legge in una nota, simboleggia la rinascita e il desiderio dell'uomo di ritornare alla bellezza della vita. e le api laboriose rappresentano l'instancabile impegno del personale sanitario volto alla difesa dell'intera comunità.

Per il curatore e critico d'arte Giuseppe Ussani d'Escobar, " il foulard è una carezza sulla pelle che , in una situazione di emergenza in cui il contatto sembra esserci interdetto , rappresenta il piacere di indossare i colori della vita ed è allo stesso tempo espressione di liberta'. Un piccolo grande gesto, quello del foulard, che chiunque può compiere per ricordare come la volontà di risorgere dal dramma del Coronavirus sia più forte di ogni difficoltà. I primi destinatari delle donazioni saranno gli Ospedali di Codogno e lo Spallanzani di Roma, simbolo di eccellenza professionale e di coraggio contro la devastazione della pandemia.Un omaggio a tutti gli operatori sanitari impegnati nella lotta contro il Covid-19 che consentira' a tutti gli amici e fans di compiere un gesto di riconoscenza verso coloro che con professionalita' e sacrificio si sono esposti allo sforzo di salvare vite in pericolo e guardare al futuro con coraggio e speranza.