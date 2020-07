L'uomo Luis Vuitton diventa un cartone animato

Un corto animato firmato dal direttore creativo della linea uomo Virgil Abloh, intitolato "The adventures of Zoooom with friends" e mandato online sulla piattaforma della Digital Paris Fashion Week maschile, ha contrassegnato la partecipazione della maison Louis Vuitton alla rassegna parigina, preludio della sfilata che si terrà il 6 agosto a Shanghai.

La storia del cartoon vede sullo sfondo di Parigi una folle squadra di personaggi, draghetti, dinosauri, eccetera. Zoooom with friends, li chiamavano, perché Zoooom era la loro guida. In cinque giorni i coloratissimi furfanti travolgono i saloni dorati della città, si scatenano da Louis Vuitton e navigano lungo la Senna lasciando dietro di loro una traccia arcobaleno che trafigge il cielo di Parigi. Sacrebleu! grida la gente di Parigi su come quella brigata di matti sta capovolgendo le tradizioni, dipingendo la città e i palazzi sacri di Asnières.

Ma presto la paura si trasforma in affetto, perché per quanto questi personaggi siano insoliti, portano con loro buone intenzioni. Nella secolare Città delle Luci, sconosciuta ai ribelli, i colorati personaggi caricarono i loro bauli Vuitton ornati dalle migliori rifiniture, salgono a bordo di una chiatta navigando verso il sole, che sorge sempre a Oriente. E quando se ne vanno, Parigi si sente un po' vuota. Dove sono andati? Torneranno? Certo ma prima devono però fare un viaggio. Questo è stato solo il primo capitolo.

The adventures of Zoooom with friends è diretto da Virgil Abloh. Direttore dell'animazione è Reggie Know. Musica composta, arrangiata, eseguita e prodotta da The Sa-Ra Creative Partners (Taz Arnold, Shafiq Husayn e Om'Mas Keith). Nel film-cartoon appaiono gli attori Stephen Thundercat Bruner, Terrace Martine e Kamasi Washington. Direzione musicale di Benji B. e Virgil Abloh.