Avete una vecchia t-shirt, o un altro indumento che vi piace, e volete trasformarlo in una mascherina anti-Covid? Oggi, sabato 13, lo faranno per voi le volontarie di Lab.Arca a Trento, nello spazio della boutique Interno 11 in via Roggia Grande 18. E le vostre offerte andranno alle attività del laboratorio sociale.

L'associazione Lab.Arca e Interno 11, insieme alla realtà artigianale marchiata Bric Collection, vi invitano oggi, per un'iniziativa di riuso creativo di stoffe, indumenti, tessuti che da tempo aspettano nell'armadio. La tematica del riciclo è infatti uno dei capisaldi delle attività dell'associazione, impegnata da tempo nel settore dell'ecologia e della sensibilizzazione e attenzione ambientale.

Questa volta, complice l'emergenza sanitaria COVID19 che ha contraddistinto il 2020, l'idea è quella di creare principalmente mascherine protettive partendo da vecchi indumenti e tessuti che sicuramente ognuno di noi ha in serbo da tempo. In questa iniziativa hanno trovato un grande stimolo, e appoggio, dal negozio Interno 11 e dalla sua fondatrice e proprietaria Silvia Dallago, altrettanto interessata alla tematica e nostalgica di iniziative a marchio second hand ancora rare nella nostra città.

L'appuntamento è quindi dalle ore 10 alle 13, e dalle 16 alle 18 per consegnare gli indumenti ma anche per poter trovare mascherine già confezionate in tessuto riciclato. Gli oggetti vengono proposti su donazione, il cui ricavato verrà interamente devoluto all'associazione LAB.ARCA pronta a re-investirlo in iniziative rivolte a tutta la comunità trentina, come suo solito.

Maggiori informazioni le potete trovare sulla pagina Facebook dell'associazione (Lab.Arca Trento) e sul loro sito web (www.associazionelabarca.it), e sui profili social network di Interno 11 e Bric Collection. Non perdetevi però l'occasione di poter vedere dal vivo le volontarie al lavoro, sotto l’occhio vigile di Bric Collection e Silvia Dallago, partecipando attivamente all'importante causa che insieme hanno deciso di portare avanti.