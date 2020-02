La famiglia 'povera' dei Kim, costretta dalle ristrettezze economiche a vivere in un seminterrato, fin quando grazie alla genialità del figlio più grande Ki-woo riesce a infilarsi via via nella lussuosa casa dei Park, in quella meraviglia di film sulla lotta di classe che ha sbancato prima Cannes e poi gli Oscar, ossia Parasite di Bong Joon Ho, si nutre di pizza neppure messa sui piatti ma mangiata selvaggiamente nei cartoni. Dopo gli Oscar e la moltitudine di premi, la pizzeria di Seoul che è stato location del film per le scene sulla pizza è preso d'assalto e diventato molto popolare. La pizza di Parasite? Una classica italian fake pizza, come è scritto anche sulla confezione con gusti da noi poco tradizionali ossia verdure miste, pseudo mozzarella e carne.

Tutti i luoghi in cui Bong Joon Ho ha girato Parasite sono diventati popolari e inseriti in tour della città sud coreana: il tour prevede il Woori Supermarket (Doijissal Supermarket) , la scalinata di Ki-taek, la discesa verso il Jahamun Tunnel e appunto Pizza Age, la pizzeria a conduzione familiare che è lì da 17 anni al civico 86 Noryangjin-ro 6-gil di Dongjak-gu. Si dice che lo stesso proprietario del negozio abbia insegnato loro come piegare le scatole della pizza. Le scatole di cartone utilizzate per le riprese sono esposte nel negozio e ovviamente c'è anche la foto di rito, quella che ritrae il proprietario con il regista Bong Joon-ho. I piatti tipici del negozio sono pollo fritto Dakgangjeong, piatto tipico delle rosticcerie di Seoul, con sopra una speciale salsa agrodolce creata dal proprietario e la Rich Gold Sweet Potato Pizza a base di patate dolci e formaggio