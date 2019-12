Capelli per le feste: mollette, forcine e cerchietti versione glitter per un look chic ed elegante. Bastano questi piccoli accessori per fare un'acconciatura super glam per Natale e Capodanno. Come fare da sole? "Per realizzare un’acconciatura particolare, che riesca a resistere per lunghe ore, magari sopravvivendo anche a vento o a una nottata di balli sfrenati, serve una manualità esperta, che non sempre ha chi non è del mestiere. Vedere ciocche che sfuggono da elastici e forcine, o capelli che si increspano, può rovinare il look più curato, conferendo un aspetto trasandato. Meglio, dunque, puntare su qualcosa di più semplice, ma, non per questo, meno di impatto Divertitevi a giocare con accessori glamour e stravaganti, con giochi di colore e, perché no, qualche tocco di glitter scintillante”, consiglia Cristiano Russo, tra i più apprezzati hair stylist della Capitale. Punto di partenza il taglio: rinfrescandolo per togliere le doppie punte e la parte rovinata, e riequilibrare le proporzioni. Dopo di che, se necessario, ritoccare anche la ricrescita della tinta, concedendosi, magari, anche una maschera ristrutturante. In questo modo, la chioma risulterà immediatamente più bella ed ordinata, una tela perfetta da arricchire con gli accessori che si preferiscono.

CERCHIETTI

Quest’anno c’è stato il grande ritorno dei cerchietti bombati, amatissimi anche da molte donne del mondo dello spettacolo. Sceglieteli in una tonalità o una fantasia che si abbini alla perfezione al vostro outfit, vi stupirete di come questo semplicissimo accessorio, così facile da utilizzare, possa rendere l’insieme molto più elegante. Perfetti quelli in velluto, soprattutto la sera. Visto il periodo particolare, potete scegliere di osare anche un po’ di più, optando per cerchietti gioiello tempestati di strass, o per le simpaticissime versioni natalizie con alberelli o personaggi a tema.

MOLLETTE

Sono state il trend dell’estate 2019, e continuano a far bella mostra di sé sui capelli di vip e influencer, conquistando anche le più importanti case di moda (per le vere fashion victims, imperdibili quelle gioiello di Chanel). Glitterate, illuminate da strass, monocromatiche o multicolor. Possono essere usate singole o in combinazione, stando attente che l’insieme non risulti eccessivo o caotico. Potete sceglierle in nuance tra loro, o creare contrasti forti e netti, ma, in questo caso, meglio optare per un abito tinta unita. Posizionatele appena dietro le orecchie oppure all’altezza delle tempie. Le più stravaganti possono osare quelle fine con cristalli colorati, da mettere in grande quantità, una sotto l’altra, su tutto un lato della testa. Con pochissimo sforzo, realizzerete un’acconciatura scenografica e di impatto.

ELASTICI

Molte persone adorano la coda di cavallo, e non riescono a rinunciarvi in nessuna occasione. Un esempio “celebre” è la cantante Ariana Grande, che raccoglie sempre i lunghi capelli in un’altissima coda. Un’idea da copiare anche durante le feste, ma con un tocco in più. Fermatela con un elastico gioiello, o utilizzatene uno piccolo e semplice, coprendolo poi con una collana luminosissima, che diventerà un copri elastico perfetto. Se avete i capelli molto lunghi, potete fermare la prima parte della coda, a circa 5 cm dall’attaccatura, con una molletta. Gioiello, ovviamente!

GLITTER

Gli spray glitter per capelli sono intramontabili. Da decenni conquistano cuore e chiome di moltissime amanti dello scintillio, rinnovandosi di anno in anno con nuovi colori e brillantini sempre diversi. Si spruzzano sui capelli asciutti e vanno via con un semplice shampoo. L’ultimo trend in questo senso è lo unicorn hair style, per un effetto davvero di impatto, che sembra essere uscito da un libro di fiabe. Uno spray glitterato dai toni pastello, dal rosa al celeste pallido. Potete spruzzarlo solo su una o più ciocche, solo sulla riga dei capelli, o su tutta la testa.