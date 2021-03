Padre Pat, della parrocchia irlandese di Kincasslagh, l’ha presa con senso dell’umorismo. Mentre si apprestava, come ogni lunedì, a trasmettere la messa per i fedeli collegati via Internet, armeggiando con il tablet per far partire un coro, ha inavvertitamente fatto partire a tutto volume, un pezzo rap. Ma non si è scomposto: un po’ di rap al mattino, ha detto ai fedeli collegati, ci rende più allegri.