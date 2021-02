Sei mesi in più per utilizzare il bonus vacanze: c'è intesa tra i partiti della nuova maggioranza sull'emendamento a firma Bonomo (Pd) al decreto Milleproroghe, che sarà al voto sabato, che ha incassato intanto il parere favorevole di governo e relatori. La scadenza per 'spendere' il bonus sarà quindi spostata dal 30 giugno al 31 dicembre di quest'anno.

Tra le modifiche che hanno già parere favorevole anche il rinvio di un altro anno per l'adeguamento di asili nido e scuole alla normativa antincendio.