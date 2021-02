È stato un viaggio lungo, difficile, a volte doloroso, ma con un bellissimo “happy end”. Lo ha documentato, con un video toccante nella sua semplicità, una donna americana, Kara Burnett Giugliano. Kara ha postato un collage di immagini con le sue reazioni ai vari test di gravidanza. Ha iniziato a filmare quei momenti così intimi per serbare un ricordo di quello che, ogni volta, si aspettava essere un momento meraviglioso della sua vita. Tante delusioni e frustrazioni, fino alla gioia finale. Per questo Kara ha poi deciso di postare il video, per essere d’aiuto ad altre donne nella sua stessa situazione. Il risultato è veramente commovente.