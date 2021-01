L'auto di lusso non è più di moda: manager e influencer scelgono la bicicletta elettrica

Biciclette, scooter, bici elettriche, moto o monopattini? La mobilità, specie quella urbana, sta vivendo grandi cambiamenti e per tutti, anche per manager e persone di alto reddito che magari un tempo usavano circolare con auto con autista. In particolare ci si è innamorati dei modelli ibridi, due ruote iperversatili, e-bike in testa.

L’ultimo trend vede la nascita di biciclette elettriche con ruote grandi da motorino, utili anche per percorrere strade dissestate o sterrate, sedute abbassate per facilitare il sali-scendi, sedili lunghi, piatti e morbidi, doppi ammortizzatori e manubri. Pesano molto ma sono veloci e la pedalata assistita si usa sempre meno. A vederle non sembrano neanche più biciclette e, per chi ha superato i 50 anni di età, ricordano i vecchi Ciao o Boxer della Piaggio seppure queste mantengano la catena a corona per richiamare la pedalata. La e-bike è stata reinventata ed ha l’aria dei vecchi motorini ma (ancora, per adesso) senza l’obbligo del casco e con prezzi che schizzano alle stelle.

Segnala il fenomeno della nascita delle nuove ‘bici elettriche di extra lusso che vogliono essere motociclette’ la rivista economica e di business Forbes e sottolinea la crescita esponenziale del mercato delle e-bikes nelle principali città europee anche l’associazione di categoria Cycling Industries Europe (Cie). Il Covid ha provocato un evidente balzo in avanti del settore della mobilità cittadina e le e-bikes saranno l’oggetto più ambito, per chi se le potrà permettere.

“Gli europei dovrebbero acquistare 10 milioni di biciclette in più all’anno entro il 2030, un enorme balzo del 47% in più rispetto al 2019 per un totale di 30 milioni di bici in più. La vendita di biciclette cresce più del doppio rispetto al numero di autovetture attualmente immatricolate all’anno nell’UE, - si legge nel report Cie dei giorni scorsi. - In testa nella curva di crescita ci sono le e-bike che si prevede cresceranno da 3,7 milioni di biciclette vendute nel 2019 a 17 milioni nel 2030”.

A causa della domanda attuale, del sostegno già impegnato dai diversi governi in termini di nuove infrastrutture e bonus per l’acquisto di e-bike, le associazioni ritengono che il traguardo di 10 milioni all’anno di vendita potrebbe essere raggiunto già nel 2024.

Manager, professionisti e paperoni si innamorano delle nuove e-bike e per loro le industrie sfornano modelli «top di gamma» impensabili fino a solo qualche anno fa.

Alle nuove e-bike ibride segue il mercato dei monopattini di lusso, scelti dai manager e dai colletti bianchi per percorrere tragitti brevi . Ai sistemi di noleggio si affianca il business del monopattino di proprietà e, fra i top di gamma, vincono quelli in versione micro, pieghevoli e leggeri da infilare nel cofano dell’automobile. Sono piccoli, ma potenti e superano anche i 40 km all’ora. Ma attenzuone: pe rla legge, in aree urbane, il limite è di 20.