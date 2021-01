La provocazione è arrivata via Tok Tok: il video di un ragazzo inglese che ha attaccato, anche in maniera greve, gli italiani: «Pensano di essere al top solo perché hanno inventato roba niente male come Lamborghini e Gucci, ma in realtà sono solo dei fannulloni che vivono nel passato». A rispondere all’incauto giovane è stata Aurora Ramazzotti, e lo ha fatto a modo suo, con un bellissimo rap che ha postato sui social.