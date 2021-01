E se mi presentassi in Comune conciata così chiedendo di abbassare la zona blu sotto casa? Luciana Littizzetto come Jack lo Sciamano, il protagonista indiscusso dell’attacco a Capitol Hill che ha sconvolto l’America, celebre per il suo costume con il copricapo con le corna. “Lucianina” ha riletto le vicende di Washington a modo suo, durante la trasmissione Rai “Che tempo che fa”: prima ha ricordato che in fatto di copricapo con le corna, i trumpiani di oggi non possono insegnarci nulla, perché i leghisti di ieri già si erano distinti (vero, Borghezio?). Poi si è essa stessa abbigliata in quel modo, minacciando di presentarsi così conciata in Comune a Torino.