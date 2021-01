Sono oltre 20 milioni i prodotti venduti via Amazon dalle piccole e medie imprese italiane durante il periodo delle festività mentre nel 2020 sono stati investiti a livello globale 16 miliardi di euro per promuovere le pmi. E' quanto si legge in una nota del colosso dell'ecommerce che fa il punto sull'attività dell'anno.

"Questa stagione natalizia è stata la migliore in assoluto per le imprese indipendenti che vendono su Amazon - si legge in una nota -,quasi tutte piccole e medie imprese con un fatturato mondiale in crescita del 59% su base annua rispetto allo stesso periodo nel 2019". I contratti di lavoro stipulati, tra tempo pieno e part time, sono stati complessivamente 400mila.

Sono ammontati a 10 miliardi gli investimenti in sicurezza sul lavoro e a 2,5 miliardi la spesa per bonus e gratifiche dei dipendenti, prosegue ancora il colosso di Jeff Bezos. Sotto il profilo delle pmi italiane Amazon ricorda inoltre il programma "Accelera con Amazon", realizzato in collaborazione con ICE, MIP Politecnico di Milano, CONFAPI e Netcomm per sostenere la crescita e la digitalizzazione delle pmi.