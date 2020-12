I regali per i bambini: quattro filoni per giocattoli intelligenti e "ambientalisti"

I nuovi giocattoli che Babbo Natale potrebbe portare questo anno, i più originali, con intenti educativi, che invitano al rispetto per l'ambiente, all'integrazione sociale e a misura di eventuali disabilità, sono stati presentati all'ultima Toy Fair, edizione 2020, la più importante manifestazione dedicata al mondo del giocattolo che si svolge ogni anno a Norimberga.

A questi si sommano altri giochi su cui è cominciato il battage sulle principali piattaforme di shopping online.

Di seguito una guida ragionata nella scelta dei doni per il Natale, che tiene conto anche dello scopo educativo del gioco.

1) Il primo nuovo filone è stato ribattezzato ‘Toy for future’, segue l'attivismo e le manifestazioni dei ‘Fridays for future’ ispirati a Greta Thunberg che, prima della pandemia, impegnava milioni di giovani nel mondo. “Anche i bambini più piccoli sono ricettivi a giocare comprendendo i temi della consapevolezza ambientale e della sostenibilità” spiegano i responsabili della fiera. Che si tratti di nuovi libri, kit scientifici o giochi da tavolo, temi come l'energia eolica e il riciclaggio possono essere spiegati molto facilmente attraverso il divertimento. I nuovi giocattoli sono fatti di amido di mais, canna da zucchero o vecchie bottiglie di plastica come i rinomati sonagli e pupazzi per bebè ‘Ocean Buddies’ della cingalese Tikiri, fatti di pura gomma naturale coltivata sull'isola dello Sri Lanka in modo etico. Per i bambini fino a 3 anni si possono invece scegliere i camioncini giocattolo per la raccolta dei rifiuti (sei differenti tipologie per imaprare a riciclare correttamente) del brand tedesco EverEarth, rinomato per i giocattoli in legno certificato FSC e vernici ad acqua resistenti alla saliva. E’ nuovo ‘Clip-it’ dell’azienda francese Waste is More che propone modi per divertire i bambini in chiave ‘riciclo’. Si tratta di piccole mollette con le quali agganciare fra loro i tappi delle bottiglie di plastica (del latte o dell'acqua) creando figure colorate in 3D dettate dall'immaginazione dei bambini. Poi ci sono i mini alveari, sia giocattolo con le api bebè in legno per giocare in casa oppure vere e proprie mini arnie da mettere in giardino. Fra le idee regalo in chiave green spiccano anche i libri dedicati al clima per bambini. Fra le novità più interessanti il nuovo ‘Pinguini all’equatore’ di Luca Perri (astronomo) e Serena Giacomin (fisica e metereologa), con i disegni di Caterina Fratalocchi. Il volume contiene una sfilza di frottole su clima e global warming, smontate una dopo l’altra a colpi di scienza e di risate per scoprire cosa succede per davvero al nostro pianeta. Al secondo posto il manualetto illustrato ‘WHo is Greta Thunberg?’ (in inglese, in vendita dal 17 novembre in Italia) dedicato alla storia della giovane studentessa svedese che ha scatenato una rivoluzione mondiale in difesa dell’ambiente.

2) All'amore per l'ambiente segue il trend ‘Il digitale diventa fisico’ che induce i ragazzi ad abbandonare console e tablet per giocare con i loro beniamini dei videogames ora in vendita in formato giocattolo. I nativi digitali sono nati con lo smartphone in mano e già a pochi mesi sanno cliccare con il mouse e ‘scrollare’ le immagini del tablet e del telefonino. I giochi per computer riempiono gli stadi per competizioni professionistiche e il mercato degli e-sports continua a crescere senza sosta. La digitalizzazione ha invaso tutti i settori e ispira anche il mondo dei giocattoli classici, - ci legge nel report di Norimberga. Pensavamo che il virtuale avrebbe cancellato il gioco classico, invece succede che le star del mondo virtuale traslocano nelle camerette dei bambini sotto forma di peluche, action figure, giochi da tavolo, puzzle e molto altro ancora. L'hanno fatto i videogamer influencer fra i più noti in Italia, Me contro Te, che sono diventati delle bambole. Idem la famiglia di squali riproposti nel puzzle sonoro di Baby Shark (il cui video sta facendo impazzire i più piccoli collezionando oltre 3,8 miliardi di visualizzazioni su YouTube, la canzone è persino entrata nelle classifiche Billboard Hot 100). Seguono a ruota i personaggi Ragnarok, Rex, Cuddle Team Leader e Brite Bomber, ovvero i personaggi più amati del gioco online Fortnite, il videogame cooperativo di sopravvivenza con oltre 250 milioni di giocatori registrati, fenomeno di massa che ha superato il precedente leader, Minecraft.

3) Terza tendenza nel mondo dei giochi educativi è stata battezzata ‘Sii te stesso’ ed include il gioco come mezzo per incoraggiare le nuove generazioni ad imparare ad essere più tolleranti e a rispettare le differenze, supportando e sostenendo le difficoltà dei più fragili. “I bambini non hanno pregiudizi, si avvicinano ancora agli altri con una totale mancanza di pregiudizi. Con l'aumentare dell'età, però, diventano più diffidenti nei confronti degli estranei, invece il gioco facilita la conoscenza e la condivisione’ - spiegano gli autori dei trend 2020. – Inoltre le persone con bisogni speciali e disabilità possono allenare le loro abilità anche nel tempo libero o facendo terapia attraverso il gioco. Ogni essere umano è diverso. È ciò che dà colore al nostro mondo. Le differenze nel modo in cui guardiamo, l'origine, l'età e la religione arricchiscono la diversità nella nostra vita. Attraverso il gioco è possibile favorire l'interazione e imparare a essere tolleranti”. Si va dalle Desi Dolls, bambole di pezza musulmane, da Fatimah a Maometto, alle Barbie con diversi colori di pelle e capelli, in diverse dimensioni e con diverse forme del corpo , oltre alla Barbie su sedia a rotelle e una con protesi alla gamba. “Le bambole - dicono gli esperti, - dovrebbero, soprattutto, fare appello ai bambini che vivono con una disabilità e dare loro un giocattolo che gli assomiglia. Questa opportunità di identificazione può significare molto perloro”. Con Sense & Focus - Percorso 4 stagioni anche il brand Chicco punta a stimolare lo sviluppo sensoriale e la concentrazione nei bambini a partire dai 6 mesi utilizzando la luce e il suono secondo modalità sviluppate da educatori e neuropsichiatri. Utilizzando diversi materiali, impulsi di luce, suoni naturali e musica, il percorso offre stimoli che mirano a focalizzare e trattenere l'attenzione del bambino e sono perciò pensati anche per i piccoli con disturbi dell'attenzione e autismo. Feel and Race (del brand HABA education) è un gioco da tavolo con un tabellone con meno campi e poche figure per rendere il gioco più breve. Le pedine sono facili da afferrare e non possono cadere, oltre che essere sagomate in modo tale da essere riconosciute anche dai non vedenti.

4) Alle novità in chiave educativa e sociale seguono moltissimi giochi del momento, selezionati dalle piattaforme di vendita online (che per le feste 2020 faranno la parte del leone per lo shopping natalizio per i figli evitando file e tempo). In cima alle liste dei desideri spiccano il peluche di ‘Baby Yoda’ The Child, il personaggio più amato dell'ultimo Star War The Mandalorian, oltre all'intera serie Lego Star Wars (con l'ambito Millennium Falcon da 1351 pezzi). La new entry Playstation PS5, che insieme ai videogiochi FIFA e Fortnite sarà fra i regali più desiderati, insieme alla Barbie con le chiome arcobaleno da acconciare e la collezione Barbie Color Reveal, un secchio contenente più di 50 sorprese incluse bamboline che, quando immerse nell'acqua, la colorano. L’effetto wow, sorpresa, piace moltissimo ai piccoli, infatti fra i giocattoli più ricercati anche questo anno ci sono le ‘bambole da scartare’, la fortunata serie di bamboline da comporre LOL Surprise, ora alla terza serie OMG 3 con 20 sorprese infilate negli strati da disimballare. Anche il classico gioco da tavolo più popolare, il Monopoly che quest'anno compie 85 anni, è tornato nella lista dei regali più considerati da adulti e ragazzi nella versione di lusso Monopoly 85° Anniversario, con pedine dorate ma ci si aspetta il successo anche della provocatoria versione “Rivincita dei Perdenti” che inverte le regole e fa vincere chi generalmente perde.