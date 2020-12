Prudenza e responsabilità anche per i regali di Natale. «Faccio mio l'appello del presidente della Provincia» dice il sindaco Franco Ianeselli «Si eviti di acquistare nei negozi nelle ore di punta. Molti negozi di Trento, per altro, vendono anche online, e al mercato contadino si possono acquistare cesti regalo. Sono opportunità per fare regali intelligenti e in sicurezza».

Quanti ai negozi, il Gruppo Poli ha presentato ieri l'iniziativa "Il mercatino ancora più vicino". Nella sostanza: nei propri supermercati, metterà in vendita i prodotti dei sei fornitori dei Mercatini di Natale, quest'anno sospesi causa Covid-19. «C'è una comunità che si parla e che si aiuta» riconosce il sindaco «così è stato per il Sait che ci ha messo a disposizione i termoscanner, così è già stato per il Gruppo Poli che ha acquisto le castagne invendute dopo l'ordinanza di chiusura del chiostro in centro città».

Ecco, l'iniziativa del corner con i prodotti alimentari del Mercatini nasce proprio dall'esperienza con le castagne. «Dopo l'appello del sindaco, ci siamo interrogati» dice Mauro Poli «su come aiutare le aziende del territorio, dando loro la possibilità di proporsi. Certo, non realizzeranno i volumi dei mercatini. Ma è un aiuto soprattutto alle piccole aziende, più di altre toccate dalla crisi».