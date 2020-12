L’ansia da isolamento sociale e la voglia di serenità esaltano i simboli classici del Natale nelle case e la voglia di festeggiare, seppure fra le mura domestiche e solo con i propri familiari, contagia tutto il mondo delineando i principali trend nelle decorazioni, con nuovi servizi associati. In molte abitazioni si stanno già accendendo con tripudi di lucine, alberi e addobbi. Fra i delivery al tempo del Covid spuntano infatti le consegne a domicilio di alberi e palline e perfino i servizi di addobbi scenografici dall’effetto wow eseguiti dai flower designer direttamente a casa.

Il colosso statunitense della grande distribuzione Wallmart per la prima volta vende online e consegna a domicilio gli alberi ‘freschi’ o sintetici, completi di decori e luminarie evitando di fare uscire di casa gli americani. Sul sito dedicato si seleziona il tipo di albero (vero o sintetico), nudo o già decorato e l’altezza (fino a 2 metri e 70). I suoi best sellers al momento sono gli alberi sintetici monocolore e , fra tutti, il bianco con sfumature cangianti è il preferito.

La versione inglese della bacheca delle ‘ispirazioni per l’albero di Natale 2020’ su Pinterest conta 173,94mila follower. La variante italiana riporta i must have per le feste imminenti e il colore dell’anno è, anche qui, il bianco con effetti ghiaccio dalla tradizione scandinava. Perciò palline trasparenti o bianco-argentee illuminate anche dall’interno con fili di rame e led in miniatura, fiocchi di neve artificiale e, alla base dell’albero decori in legno.

Su instagram il Natale è arrivato già da metà mese e aggregati dal tag #ChristmasInNovember si susseguono foto e video di case scintillanti, inclusa quella dei Ferragnez che l’albero l’hanno fatto il 13 novembre (aggiudicandosi oltre 900 mila like e 5 mila commenti). Anche gli abeti fotografati sul social più glamour sono soprattutto spruzzati di neve bianca con un effetto ‘aura’ azzurra che si ottiene con giochi di luci sfumate. Il bianco ottico dell’albero così decorato dona luce e ampiezza anche agli ambienti più piccoli.

Fra i trend seguono gli alberi oro e argento, altrettanto scintillanti e non sono scomparsi neanche i classici alberi illuminati con led colorati lampeggianti. E'cambiato però il modo di scegliere e posizionare i fili luminosi. Vanno scelte più stringhe monocolore e di toni diversi da non mescolare fra loro. Per evitare l’effetto ‘albero della nonna’ con un impasto di decori, fili e luci, le stringhe di luminarie si posizionano suddividendo l’albero in ampie bande orizzontali dove arrotolare i fili luminosi di colori diversi orizzontali per un risultato più ordinato e originale. Ricercatissima anche l'aria da ‘notte argentata’ che si ottiene usando led a luce calda che brillano come fossero candele, come mostra su instagram il flower designer fra i più quotati, Vincenzo D’Ascanio.

Questo anno inoltre, per scacciare la malinconia e essere più ottimisti, un solo albero per famiglia pare non bastare. “In salotto si prepara il più sfarzoso e nelle altre camere, bagni inclusi, alberi più piccoli per rallegrare ogni angolo di casa e superare l'annus horribilis per eccellenza, - suggeriscono gli esperti. E se l'albero principale deve essere fatto a regola d'arte e posizionato al centro del salotto, per i successivi ci si può sfogare con l'immaginazione: rami e arbusti secchi decorati con led luminosi fittamente avvolti intorno al fusto ed ai rami, alberelli in miniatura, alberi in panno lenci da fissare alle pareti (fra i più venduti quelli in panno per le camere dei bambini sulle piattaforme di e-commerce), cascate di luci ad intermittenza e decori e palline artigianali, come anche spiegato nelle centinaia di video tutorial che in queste settimane accumulano migliaia di visualizzazioni.