Lavoro, scelta degli studi, giochi, attitudini vere o presunte: è tutto contro gli stereotipi di genere il video che Save the Children ha diffuso i n occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Il video si basa sui dati di una ricerca che ha coinvolto ragazze e ragazzi tra i 14 e i 18 anni, interrogati sulla percezione degli stereotipi di genere nelle opinioni e nei comportamenti degli adolescenti in Italia.