A Mattarello si è svolta l'assemblea dell'associazione Mamme Insieme: «Un appuntamento un po' speciale per vari motivi, - scrive la presidente Mariella Costanzo - primo fra tutti l'emergenza sanitaria che l'ha fatta slittare in una data inusuale e poi perché all'ordine del giorno c'è il rinnovo del direttivo, in carica dal 2016, anche questo slittato di un anno».

La motivazione della proroga risiede nel fatto che l'associazione si era presa un po' di tempo per cercare altre mamme che portassero linfa nuova, cercando di coinvolgere soprattutto quelle con figli piccoli, più incisive soprattutto nella ricezione dei bisogni: «Purtroppo anche in questo caso - osserva la presidente - il periodo che stiamo vivendo non aiuta e quindi rinnoviamo l'appello alle giovani mamme ad avvicinarsi all'associazione che può essere davvero una risorsa importante a supporto delle famiglie anche per gli anni a venire».

Mamme Insieme, nata nel 2010, in questa contingenza difficile si è interrogata su come procedere e come essere di aiuto alle famiglie con l'obiettivo di riuscire a contemperare tempestività nell'offerta dei servizi conciliativi e rispetto di tutti i protocolli e le disposizioni anti Covid.

Grazie alla Cooperativa Kaleidoscopio ed alle mamme, «una squadra di donne lavoratrici che da sempre mette al servizio dell'associazione le proprie competenze, tempo e passione», il 28 settembre scorso è ripartito il servizio di anticipo e posticipo per i bambini e le bambine della scuola elementare: dal lunedì al venerdì 7,30-8 (anticipo) e dal lunedì al giovedì dalle 16 alle 17.30 (posticipo).

«Mai come quest'anno l'associazione - interviene la prima presidente Filomena Minella Chilà e membro del direttivo - è stata fondamentale per garantire la ripartenza dei servizi che diventano ancora più importanti in una fase così delicata dove le famiglie sono più fragili dal punto di vista sociale, soprattutto quelle che non hanno una rete familiare intorno. Tuttavia la drammatica situazione che viviamo ha dall'altro lato scoraggiato le famiglie a chiedere un supporto laddove questo comporti ulteriori occasioni di incontro e di spostamento dei piccoli e così non abbiamo raggiunto il numero minimo di iscritti che permettesse la copertura dei costi».

L'associazione ha deciso che questo era il momento meno indicato per lasciare i genitori senza quel supporto «sociale» che li accompagna da ormai dieci anni e ha deciso di intervenire ugualmente garantendo i servizi non senza le difficoltà legate anche a tutte le regole e prescrizioni cui bisogna attenersi.

«In questo periodo - conclude Mariella Costanzo - Mamme Insieme ha sentito forte la responsabilità di esserci, di non sprofondare nella paura, nella rassegnazione, uscendo dall'oppressione, all'inizio con titubanza, poi con sempre maggiore consapevolezza».

Per informazioni sui servizi erogati: info@mamme-insieme.it