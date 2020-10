Più sicurezza per i ciclisti sulle strade trentine: la Giunta provinciale ha approvato le direttive per la predisposizione e installazione di segnali stradali per rendere più sicura, sulle nostre strade, la convivenza tra auto e bici.

Lo scorso mese di febbraio il Consiglio provinciale aveva approvato una mozione che impegnava la Giunta ad intervenire su questo tema.

I cartelloni verranno posizionati lungo i tratti stradali già individuati dalle "Grandi salite del Trentino".

I cartelli che saranno posizionati in tutto il Trentino sono in totale 66. Si comincerà con i primi, nei prossimi giorni, a Passo Coe, Passo Durone e Campiglio, lungo le strade interessate dalla tappa del Giro d'Italia. Nelle restanti salite si ritiene opportuno installare i cartelloni entro aprile 2021, in quanto durante la stagione invernale verrebbero rovinati dalle intemperie e dall'attività di sgombero neve, a fronte di un numero decisamente più limitato di ciclisti.