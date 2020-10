Que Viva Mexico! Tacos e burritos conquistano i millennials

Sapori intensi esaltati dalla grande varietà di spezie utilizzate, la cucina messicana è ormai decisamente popolare in Italia dove burrito e tacos sono noti e amati soprattutto dai più giovani, in particolare i Millennials (25-34 anni). E’ pieno di nuovi locali dedicati e anche nel food delivery spopola, tanto è vero che Just Eat (www.justeat.it) ha deciso di celebrare questa gastronomia, una delle più ricche del mondo in termini di nutrienti apportati e il Taco Day che ricorre il 4 ottobre, lanciando per la prima volta sull’app la cucina “Tacos Y Burritos”.

Un trend di gradimento confermato dai dati dell’Osservatorio nazionale sul food delivery, che vede quest’anno la cucina messicana all’8 posto in classifica tra le più in crescita, ma anche da nuove aperture di locali e ristoranti dedicati a due tra i piatti più famosi. Secondo la ricerca la cucina messicana è cresciuta in termini di ordini del +20% anno su anno. Di pari passo con la domanda, è cresciuta poi anche l’offerta, tanto che i ristoranti messicani sulla piattaforma sono aumentati nell’ultimo anno del +42%.

A guidare la tendenza sono principalmente i tacos, gustose tortillas piegate su loro stesse, realizzate con farina di mais o di frumento e condimenti di vari tipi, che hanno registrato un incremento di richieste a domicilio, anno su anno, del +40%, con circa 8.000 kg ordinati, e i burritos, tortillas di farina di grano riempite con carne di bovino, pollo o maiale, che evidenziano invece una crescita del +20%, con 16.000 kg ordinati.

La cucina Tacos y Burritos. Se guardiamo alla cucina messicana nel suo complesso, come piatti più ordinati troviamo al primo posto proprio il burrito con chili, per gli amanti del piccante, seguito da quello più classico con pollo e altre varianti di carne, mentre chiude il podio il taco de res. Seguono poi nella top5 le fajitas, piccoli bocconcini di carne con peperone, cipolla, spezie, peperoncino piccante, paprica, e origano, e la salsa di guacamole, che viene spesso ordinata a parte per guarnire ulteriormente i piatti e donargli un gusto in più. Ma non mancano poi i trend emergenti, ossia quei piatti che registrano la maggiore crescita nell’ultimo anno all’interno della cucina messicana e che sono guidati principalmente dai tacos. Tra questi troviamo infatti i tacos di pollo (+300%), i tacos di carne con guacamole (+116%), i tacos di pollo con bacon (+100%), i tacos di manzo (+63%) e i tacos pico de gallo di vitello (+35%).

Andando invece ad analizzare nello specifico le due componenti che guidano la crescita della cucina Tacos y Burritos, vediamo come i burritos più ordinati dell’ultimo anno siano stati nell’ordine i burritos con chili, seguiti da quelli di pollo, cui spicca al terzo posto la variante con aggiunta di bacon, i burritos de res, quelli vegetariani, di manzo, quelli con abbinamento di salmone e philadelphia per chi ama accostamenti originali e infine quelli con picadillo.

Se spostiamo invece l’attenzione sui tacos più ordinati dell’ultimo anno, troviamo al primo posto i tacos de res, seguiti da quelli di pollo, con chili di carne, con picadillo, la versione a libera scelta di ingredienti in cui si può comporre il proprio tacos a seconda dei propri gusti, i tacos pulled pork, quello con pollo asado e infine i tacos de camarones.