Ci sono almeno otto regole d'oro per stimolare il "il potere delle persone", una cultura basata sull'onestà e sulla responsabilizzazione.

Sono quelle che Patty McCord, per 14 anni storica talent officer di Netflix, ricostruisce nel suo libro "Il Potere delle persone. Costruire una cultura di libertà e responsabilità" (Roi Edizioni).

Lei è la donna che ha rivoluzionato la moderna interpretazione del concetto di risorse umane creando il famoso Culture Deck, il più importante documento in merito alle risorse umane (HR) prodotto dalla Silicon Valley che ha collezionato più di 15 milioni di visualizzazioni. Ed è anche speaker per organizzazioni e imprenditori in tutto il mondo.

Ecco le 8 regole

1. Trattare i dipendenti da adulti: i team eccellenti si creano assumendo persone autonome di talento capaci di affrontare ogni sfid.

2. Aggiornarli costantemente: ogni dipendente dovrebbe conoscere il business perché è la forma più preziosa di apprendimento.

3. Usare la massima trasparenza: tutti hanno il diritto di conoscere anche i problemi dell'azienda e se si ha torto ammetterlo, così da ricevere un input migliore.

4. Discutere animatamente: un dibattito intenso e aperto sulle decisioni è emozionante per i team perché risveglia le loro capacità analitich.

5. Costruire oggi l'azienda di domani: assumere oggi le persone competenti per doman.

6. Mettere la risorsa giusta al posto giusto: bisogna sviluppare la capacità di inserire persone competenti in tutte le posizion.

7. Pagare le persone in base a ciò che valgono per l'azienda: gli stipendi andrebbero stabiliti in base a competenze e talento, non solo in base a quanto ci si può permettere adesso ma anche in base a quanto ci si potrà permettere in futuro grazie ai ricavi generati dal nuovo assunt.

8. L'arte di lasciarsi da buoni amici: tutti i manager possono aiutare attivamente i collaboratori in uscita a trovare nuove opportunità stimolanti.