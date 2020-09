Sognare in grande oggi sarà quasi un dovere. Si celebra infatti la giornata mondiale dei sogni, il World Dream Day. Una giornata dedicata ai sognatori, a chi sa fantasticare con la mente e metterla in moto facendosi venire idee, con l'intento di far diventare tutto ciò che si immagina il più possibile concreto. Il preciso scopo dell'iniziativa nata nel 2012, è infatti quello di incoraggiare individui, famiglie, scuole, imprese e comunità a dedicare del tempo a concentrarsi sulle proprie idee, obiettivi e sogni e portarli avanti con l'intenzione di avvantaggiare il mondo.

Basato su tre pilastri, creatività, collaborazione e contribuzione, il World Dream Day è una giornata d'azione globale dedicata a mettere in moto i sogni, con iniziative che si svolgono per l'edizione 2020 quasi esclusivamente online (per tutte le informazioni o per iscriversi (https://worlddreamday.org/ o la pagina Facebook dedicata).

In particolare questa edizione ha come claim "New dreams for a new world", nuovi sogni per un mondo nuovo. "Il nostro mondo sta attraversando sfide senza precedenti- scrivono gli organizzatori - per la Giornata Mondiale dei Sogni 2020, invitiamo le persone, le aziende e le comunità a condividere e attivare sogni su possibilità che guideranno e sosterranno la co-creazione di una fondazione per il futuro". Insomma, tutto il mondo domani è invitato a sognare ad occhi aperti un futuro tutto da costruire dopo la pandemia legata al coronavirus.

Tenendo sempre presente, secondo quanto scrisse l'ex First Lady americana Eleanor Roosevelt, che "il futuro appartiene a chi crede nella bellezza dei propri sogni".