Sembra quasi una magia: il panno per pulire le lenti degli occhiali che in poche mosse si trasforma in una gru, una delle forme più utilizzate degli origami giapponesi. Ma c’è un piccolo trucco. Si tratta di un panno pretrattato che, grazie a un effetto memoria, una volta usato recupera velocemente la forma. Quello che stupisce, semmai, è che a postare il giochino su Twitter sia stato il ministro giapponese Taro Kono.