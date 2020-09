Parte da San Gusmè, piccolo borgo del senese, la prima finestra itinerante che andrà ad incorniciare vigneti, colline e boschi della Toscana. Un modo per richiamare l'attenzione dei visitatori sul paesaggio chiantigiani e non solo, in un anno così difficile per il turismo soprattutto quello straniero. In realtà non è una finestra qualsiasi ma è quella che da quasi tre anni campeggia nel giardino privato dell'imprenditore Lorenzo Vanni, titolare di una piccola attività di affitto turistico a San Gusmè che ha fatto da sfondo a migliaia di foto, selfie e non, diventando una meta turistica.



"Potrebbe essere un'idea portare la mia finestra in giro per la Toscana, visto il successo che ha avuto qui, un modo semplice per attirare chi ama il bello nelle nostre terre, dal paesaggio ai prodotti enogastronomici", racconta Vanni all'ANSA, in un'estate vissuta in affanno dal punto di vista turistico, con la struttura rimasta aperta solo ad agosto con clientela italiana. Nato a San Gusmè nel comune di Castelnuovo Berardenga, Vanni, dopo aver vissuto a Firenze, decide qualche anno fa di tornare a vivere nel Chianti. E qui, con grande fiuto, ha fatto una cosa molto semplice: davanti al paesaggio mozzafiato delle colline e dei vigneti ha piazzato una finestra che era nella casa contadina prima del restauro. "E' stata una semplice intuizione raccogliere i quattro ingredienti del paesaggio toscano, ossia bosco, vigneto, uliveti e cipressi - racconta Vanni - del resto per evidenziare la grande bellezza del Chianti basta anche una vecchia finestra. Si vede che facevo il venditore e ora mi trovo ad essere il butta dentro per presentare paesaggio, tradizione e bellezza della mia terra". Il giardino di Vanni è anche il luogo per incontri e cene, l'ultimo proprio sabato scorso dove hanno partecipato 11 aziende vitivinicole del territorio per esaltare ancora una volta i tesori del territorio.