La stagione balneare è iniziata da poco, ma abbiamo già registrato numerosi incidenti in acqua, che si tratti di laghi o piscine. Alcuni con conseguenze tragiche. Ecco allora i consigli di un’esperta, la campionessa Laura Letrari, intervistata da Ivo Zorzi, per nuotare e divertirsi in tutta sicurezza.