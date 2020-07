«L’Italia è uno dei Paesi in cui la presenza di figli minori incide di più sulla vita di una donna: il 75% delle dimissioni volontarie in Italia riguardano motivi famigliari. Fare famiglia per una donna è un rischio altissimo per restare nel mercato del lavoro». Lo ha detto la sociologa Chiara Saraceno, nel corso del dialogo con l’economista Alessandra Casarico, durante il Festival dell’economia di Trento.

«La chiusura delle scuole ha significato un’intensificazione del lavoro per le donne. Molte donne si sono trovate con un sovraccarico di lavoro non sostenibile», ha aggiunto Saraceno.

Casarico ha rilevato come in Italia, prima della crisi, il tasso di occupazione femminile prima della crisi era del 50% (allineato con i Paesi dell’area Ocse al Nord, più basso al Sud), ma le retribuzioni femminili erano inferiori del 20% rispetto a quelle maschili. «C’è un tema legato al mercato del lavoro e ai carichi di cura, che non dipendono da quello che hanno studiato o dal grado di istruzione», ha concluso Casarico.