Benvenuta estate salutiamo il sole.

Dal 21 giugno siamo nel solstizio della stagione più calda e da sei anni si festeggia anche con la Giornata internazionale dello yoga. Non a caso la sua posizione più classica e simbolica è proprio il 'Saluto al Sole' che prevede l'esecuzione in modo armonioso di una sequenza dinamica di posizioni aspettando il tramonto. Posizioni da eseguire, rivolti al sole, in maniera fluida con la consapevolezza che "ogni movimento, ogni respiro è un ringraziamento al Sole che ci dà la vita, ma anche al Sole interno che indica il cammino della nostra vita".

Il 'Saluto al Sole' viene praticato in tutto il mondo come simbolo di unione. A causa delle regole per il contenimento del Covid-19 quest'anno non si sono avute le manifestazioni che in passato, dall'India alla Cina, dall'America all'Italia hanno portato tanti praticanti all'aperto, piuttosto ciascuno nella propria casa o nei propri spazi ha rimarcato l'evento, ma la convinzione che lo yoga aiuti "a rafforzare lo scudo immunitario contro il coronavirus" arriva dal premier indiano Narendra Modi. "Per la sua benefica azione multidimensionale, che agisce a livello mentale, fisico e psicologico, la pratica costante dello yoga si rivela strumento fondamentale nei momenti in cui ci è richiesto di affrontare sfide più impegnative del solito", dice il premier.

Lo Yoga si è dimostrato nei millenni una pratica funzionale alla crescita della consapevolezza dell’umanità al punto che dal 2014 l'Assemblea Generale dell'Onu ha proclamato il 21 giugno – solstizio d’estate – Giornata Internazionale dello Yoga, riconoscendo che lo Yoga favorisce un approccio olistico alla salute e al benessere e che una più ampia divulgazione dei benefici andrebbe a vantaggio della salute della popolazione mondiale.

Del resto durante i giorni del lockdown la pratica dello yoga, già diffusa ovviamente, è diventata quanto mai popolare grazie ai tanti corsi on line che hanno avuto il merito di avvicinare ulteriori persone.

Non-religioso, apolitico, adattabile ad ogni genere di società, lo yoga è praticato oggi negli USA da 35,2 milioni di adulti (e da 4,9 milioni di bambini e ragazzi - fonte: CNN/CDC), da oltre 2,5 milioni di persone in Italia ed è sempre maggiore l’interesse scientifico e pedagogico verso il contributo che può dare nel favorire una crescita sana ed equilibrata dei bambini, oltre che il benessere e la salute degli adulti. Il lockdown come spiegavamo ha contribuito ad amplificare enormemente la popolarità dello yoga, basti pensare che negli Stati Uniti la vendita di tappetini Yoga durante la quarantena ha registrato nel solo mese di marzo un +150% (fonte: analisi sito americano Stackline).

“Durante questi mesi così difficili sono state moltissime le persone che hanno trovato nello Yoga online un momento di importante equilibrio – commenta Giulia Borioli, Presidente di YogaFestival – Lo Yoga Day quest'anno è digitale ma sempre teso a far conoscere come questa pratica millenaria possa davvero migliorare la nostra vita e quale equilibrio personale sia in grado di offrire a chi lo pratica, al di là delle mode che spesso perdono di vista il senso più profondo. Lo Yoga, nella sua completezza, creare quell’energia che, anche a distanza, unisce”.

L’appuntamento è stato ieri, domenica 21 giugno, sul web: visibile su yogafestival.it, sulla pagina FB YogaFestivalItalia e sul canale YouTube: una non-stop di preziose pillole di pratica, incontri, reading, mantra e conversazioni insieme a maestri e insegnanti tra i più influenti nel mondo yoga di oggi, ad attori e musicisti per capire cosa sia veramente lo Yoga, approfondirne la conoscenza, incontrarne i protagonisti più interessanti. Hanno confermato la presenza tra gli altri Kay Rush, Sergio Muniz e Morena Sundari Firpo, David Sye da Londra, Jacopo Ceccarelli e Jai Uttal, fra i più acclamati interpreti di canti devozionali e star nel mondo dello yoga, che dalla California regalerà a tutte le persone collegate un imperdibile momento.

A chiusura dell’evento un esperimento: un grande OM collettivo a cui tutti hanno potuto partecipare registrando il proprio OM e inviandolo a yogafestival.

Analoga iniziativa on line domenica in tutta Europa da Wanderlust, leader globale dello yoga lifestyle: in occasione dello Yoga Day riunisce i team europei di Italia, Germania, Austria, Svizzera, Francia, Spagna e Gran Bretagna per celebrare il grande evento internazionale dedicato agli appassionati dello yoga con dirette live gratuite con insegnanti di fama internazionale.

