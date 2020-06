Trentotto candeline per il principe William: in occasione del compleanno del duca di Cambridge oggi, che quest'anno ha coinciso con la Festa del Papà nel Regno Unito, Kensington Palace ha diffuso nuove immagini del principe sorridente e rilassato insieme ai tre figli, George, Charlotte e Louis. Foto scattate, come da tradizione, da mamma Kate, appassionata fotografa, all'inizio di giugno nella loro residenza nel Norfolk.