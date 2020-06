Federer ‘paperone’ dello sport batte Ronaldo e Messi, due sole le donne

Roger Federer batte Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Per la prima volta il campione del tennis svizzero si prende il primo posto della classifica di Forbes degli sportivi più pagati al mondo, mettendosi alle spalle, seppur di poco, i due assi del calcio. In un periodo caratterizzato dal crollo dei guadagni anche nello sport di alto livello a causa del Coronvirus, Federer ha raggiunto la quota di 106,3 milioni di dollari di utili al lordo delle imposte, superando sia CR7 che il numero 10 argentino del Barcellona, che si sono scambiati il primo posto per tre degli ultimi quattro anni. Le due icone del calcio hanno guadagnato insieme 209 milioni di dollari negli ultimi 12 mesi, un calo di 28 milioni dal 2019, a causa delle riduzioni di stipendio in molti club europei dal momento che il campionato è stato interrotto a marzo.



Da parte sua, Federer, che ha il miglior portafoglio di sponsorizzazioni sportive, è il nono atleta a occupare il vertice della classifica dal 1990, il primo anno in cui Forbes ha iniziato a monitorare i guadagni degli atleti. È anche il primo tennista in 30 anni ad arrivare al n. 1 dopo aver guadagnato 100 milioni di dollari ‘fuori dal campo’, grazie agli accordi con Uniqlo, Credit Suisse, Mercedes-Benz e altri 10 partner. Ronaldo ha ricevuto 45 milioni di dollari da Nike, Altice, Herbalife e il suo marchio CR7, mentre Messi ha incassato 32 milioni di dollar da Adidas, MasterCard e PepsiCo.



Atleti di 21 Paesi e di 10 discipline diverse rientrano nella lista quest’anno, così come due donne Naomi Osaka e Serena Williams. È la prima volta che più di una donna rientra in classifica dal 2016, quando erano presenti la Williams e Maria Sharapova. Osaka, che ha guadagnato 3,4 milioni di dollari in vincite da tornei, è un altro testimonial da sogno, raccogliendo 34 milioni da marchi come Nike, Nissan Motor e Procter & Gamble.



Nessun atleta donna di qualsiasi altro sport oltre al tennis ha mai raggiunto questi livelli. Mentre i giocatori della NBA sono i più rappresentati nella classifica, quelli della NFL hanno avuto l’anno migliore grazie all’avvio della stagione a fine estate, lasciando i loro guadagni praticamente inalterati con pandemia. Complessivamente sono presenti 31 stelle del calcio, rispetto alle 19 di un anno fa. Al contrario, i giocatori della MLB sono stati i più colpiti dopo il rinvio dell’opening day di marzo: solo un giocatore di baseball professionista, il lanciatore dei Los Angeles Dodgers, Clayton Kershaw, è riuscito a entrate nella lista, rispetto ai 15 del 2019.



I 100 atleti più pagati del mondo hanno guadagnato quest’anno un totale di 3,6 miliardi di dollari, il 9% in meno rispetto al 2019 e in calo per la prima volta dal 2016 soprattutto a causa del Coronavirus, quando i pugili Floyd Mayweather e Manny Pacquiao hanno distorto i risultati incassando 400 milioni di dollari dal loro incontro Fight of the century del maggio 2015.