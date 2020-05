È diventato virale, e non solo in Sudtirolo, il video in cui Doris Karadar, vulcanica fondatrice e titolare del negozio “Bioparadies” di Appiano, insegna a realizzare, in pochi istanti e con pochissima spesa, un’ottima maschera di protezione per difendersi dal rischio contagio del Coronavirus.

Sono dispositivi che dall’inizio della pandemia, hanno visto il loro prezzo schizzare anche a parecchie decine di euro e che sono anche difficili da reperire. Ma Doris non si è persa d’animo, e riutilizzando delle semplicissime cartelle portadocumenti con la copertina in plastica trasparente, in pochi secondi ha realizzato un’ottima visiera.