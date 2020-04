Clic su Pornhub, trentini in testa

La clausura da coronavirus spinge trentini e altoatesini a cercare “distrazioni” on line. Anche, anzi, soprattutto, piccanti.



La nostra regone sarebbe infatti al vertice della speciale classifica dei contatti del sito pornografico Pornhub, non a caso il sito più cliccato al mondo.



A rivelare i dati è stato Alessandro Cattelan, conduttore su Sky della trasmissione “#EPCC”, che ha spiegato, chiedendo un applauso: «I ragazzi del Trentino Alto Adige non se ne stanno con le mani in mano».



Alle spalle della nostra regione reggono il confronto la Basilicata e il Molise.

