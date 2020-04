Ritrovare l’Italia dal divano di casa. E’ tra i progetti proposti da Il Mulino #iorestoacasa nei giorni della pandemia. Partendo dalla collana di guide culturali ‘Ritrovare l’Italia’, la casa editrice invita a scoprire i nostri luoghi conosciuti e amati o nuovi e insospettabili attraverso una serie di video-racconti di autori d’eccezione.



Si parte con Sergio Valzania e il percorso a piedi tra le cattedrali di Puglia e Fabio Isman che racconta delle città ideali, con particolare attenzione a Terra del Sole e Crespi d’Adda, nella provincia di Bergamo. Tra i prossimi autori Costantino D’Orazio, Toni Capuozzo, Eliana Di Caro, Oscar Iarussi, Marino Niola e Elisabetta Moro, Valerio Massimo Manfredi e altri. Dal 6 aprile sarà online anche un ‘Viaggio nell’Italia dell’emergenza’ con testimonianze e analisi per capire quali paure, innovazioni stanno prendendo corpo e qual è il ruolo della politica, dando voce alla diversità dei luoghi.



Proposte anche dalla rivista il Mulino: il progetto ‘La pandemia degli altri’ per capire come si sta vivendo in Europa e nel mondo attraverso le voci dei nostri connazionali che vivono all’estero. Sul sito della rivista le prime testimonianze da Barcellona, Bruxelles, Berlino, Philadelphia, Tirana, Amsterdam. Iniziative di successo come i Dialoghi matematici, filosofici e sul diritto, programmati all’Auditorium Parco della Musica a Roma, continuano sul sito de Il Mulino.



Rinnovato lo sforzo per sostenere lo studio, la didattica e la ricerca con l’aumento della disponibilità di testi in digitale, sia come ebook sia nelle piattaforme Rivisteweb (riviste accademiche), Darwinbooks (testi per ricerca e l’approfondimento) e Pandoracampus, dedicata alla manualistica, sia per docenti e studenti. Il Mulino partecipa a LibridaAsporto per le consegne di libri a domicilio senza costi aggiuntivi.