Praticamente tutti i trentini hanno sentito, in questi giorni, quell’avviso che, inutile negarlo, suona un po’ sinistro, diffuso dagli altoparlanti dei mezzi dei vigili del fuoco.



Voci e parole che mai avremmo immaginato di sentire, scandite tra le nostre case, che ci mettono in guardia contro il virus e il rischio del contagio.



Ma c’è anche chi ha pensato ad alleviare un po’ quel senso di oppressione, e di intervallare gli avvisi e gli ammonimenti a non lasciare la propria abitazione con le note dei “Ricchi e Poveri”.



Ciascuno potrà sindacare sulla scelta della musica, i gusti sono gusti, ma è indubbio che se lo scopo era di portare un po’ di allegria, l’obiettivo è stato raggiunto.