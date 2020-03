Ecco quello che ci fa sentire europei. A Bamberg, in Germania, un gruppo di cittadini ha scelto un modo singolare per far sentire la propria vicinanza all’Italia in questi giorni così duri.



Un concerto all’aperto, a debita distanza, per cantare tutti insieme “Bella Ciao”.



«Carissimi amici italiani in questo momento difficile per tutti noi ma soprattutto per voi ci teniamo a farvi sapere che vi siamo molto vicini. Siamo stati molto colpiti e ci siamo particolarmente emozionati nel vedere le vostre reazioni all’isolamento mentre cantate dai balconi di casa. Abbiamo deciso di unirci al vostro coro e di cantare per voi la canzone di libertà per eccellenza. Ci auguriamo tutti che possa costituire l’inno di liberazione dal virus. Un abbraccio. I vostri amici tedeschi» (i cittadini di Bamberg).

