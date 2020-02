Chissà se capita mai davvero a Michelle Hunziker di passare l'aspirapolvere o fare i lavori di casa. Ne dubitiamo.

Sta di fatto che la simpatica presentatrice ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un divertente e ironico nuovo video (della serie di video che ha lanciato) in cui presenta alcuni esercizi da fare in casa con una fascia per rassodare pettorali e dorsali e ottenere delle "Iron Ciapet", insomma delle chiappe e pettorali d'acciaio.

Non mancano anche i suoi due barboncini.

