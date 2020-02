La figlia di Steven Spielberg ha annunciato che vuole intraprendere la carriera di porno-star.

Mikaela, 23 anni, adottata in tenera età dal regista e dalla moglie Kate Capshaw, in un'intervista al The Sun ha detto che ha già iniziato a produrre filmati osé in proprio tuttavia ha specificato che non farà sesso con nessuno per rispetto del suo fidanzato. Aspira anche ad un ingaggio come strip-dancer e di riuscire ad avere una licenza da spogliarellista in Tennessee, stato dove risiede. Non è nota la reazione di Spielberg.

Mikaela ha detto di aver informato i genitori durante una conversazione via FaceTime e sembra che siano rimasti incuriositi della scelta. La giovane ha scelto 'Sugar Star' come nome d'arte.